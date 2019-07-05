أخبار مصر | نقيب الصحفيين يدعو الزملاء للالتزام بما يتخذه المجلس تجاه المحتجزين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين يدعو الزملاء للالتزام بما يتخذه المجلس تجاه المحتجزين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين، نداء للزملاء أعضاء النقابة الحريصين على قيام نقابتهم بواجباتها القانونية والنقابية تجاه زملائهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا، بالالتزام بما يتخذه النقيب ومجلس النقابة ولجنة الحريات من قرارات وإجراءات للوفاء بهذه الواجبات، بما يضمن تحقيق مصالح وحقوق هؤلاء الزملاء.

ودعا "رشوان" في بيان له، أعضاء النقابة، إلى العمل والتعاون مع من شرفتهم الجمعية العمومية بتمثيلها في أداءهم لهذه الواجبات، وأن يحرصوا على أن تكون اقتراحاتهم ومبادراتهم لمساندة زملائهم المحبوسين، ضمن العمل النقابي المؤسسي.

وشدد نقيب الصحفيين في على استمراره ومجلس النقابة ولجنة الحريات في بذل كل الجهود القانونية والنقابية الواجبة تجاه الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس المحتجزين على ذمة إحدى القضايا.