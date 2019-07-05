أخبار مصر | تفاصيل طقس اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر (توقعات الأرصاد الجوية)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل طقس اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر (توقعات الأرصاد الجوية) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 23 30

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 24 31

سيوة 24 38

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 24 36

السويس 24 36

العريش 23 31

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رفح 23 30

رأس سدر 22 36

نخل 19 33

نويبع 28 37

طابا 26 34

كاترين 20 33

الطور 26 34

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 37

المنيا 23 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 26 39

الأقصر 27 41

أسوان 28 41

أبوسمبل 28 42

الوادى الجديد 29 40

شلاتين 28 37

ابو رماد 29 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 30 34