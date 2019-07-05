شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن انتهاء ماراثون الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت امتحانات الثانوية العامة، بما فيها من إيجابيات وسلبيات، أدى الطلاب امتحاناتهم فى 4 أسابيع متتالية، مواقف كثيرة شهدتها الامتحانات، ونستعرض فى الـ10 معلومات التالية أبرز المشاهد:



1ـ الامتحانات عقدت لـ669 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

2ـ مستوى الأسئلة فى جميع المواد كان فى مستوى الطلاب المتوسط وجزئيات للطالب المتميز.

3ـ ضبط 976 مخالفة ما بين غش جماعى وغش إلكترونى وتعدى على الملاحظين.

4ـ حرمان طلاب من الامتحان لمدة عامين بسبب الغش وتصوير الأسئلة.

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5ـ نسب النجاح والحاصلين على الدرجات النهائية مرتفعة عن السنوات الماضية.

6ـ التركيز على الكتاب المدرسى فى أسئلة الامتحانات لمحاربة الدروس الخصوصية.

7ـ إضافة إجابات بديلة على نماذج إجابات تصحيح الامتحانات فى أغلب المواد لعدم ضياع درجات على الطلاب.

8ـ إدعاء بعض الطلاب تبديل كراسة الإجابة والوزارة أثبتت عدم صحة مزاعمهم.

9ـ إعلان نتيجة الامتحانات خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجارى.

10ـ توقعات بارتفاع المجاميع هذا العام لسهولة الامتحانات وانتهاء بعبع الثانوية العامة.