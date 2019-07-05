شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. أسقفية الشباب تبدأ الكرنفال التعليمى الثالث للخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق مركز تدريب الخدام التابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الأحد، المقبل 6 يوليو، الجارى، الكرنفال التعليمى الثالث للخدام "كونكت أوفير".

ويشارك بالحضور فى الكرنفال عدد من أساقفة الكنيسة القبطية، من بينهم الأنبا موسى أسقف الشبابن والأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة.

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ويهدف الكرنفال إلى حضور خدام الكنائسن والإيبارشيات الأرثوذكسية، المختلفة بهدف تعليمهم مهارات جديدة للخدمة.

كانت الأمانة العامة للأسر الجامعية، بأسقفية الشباب قد احتفلت بمهرجانها السنوى الذى يحمل شعار هيا نبنى هذا العام، وذلك مساء الجمعة الماضى الثامن والعشرين من يونيو الجارى بمدرسة نوتردام بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة.

ضمن جدول الاحتفالية كلمات روحية للآباء الأساقفة، وعروض لمواهب شباب الأسرات من كورالن ومسرح، ومسابقة اكتشاف المواهب (Open Mic) وجوائز قيمة للفائزين، ومعارض المنتجات اليدوية والإكسسوارات ومنتجات اخرى متنوعة.