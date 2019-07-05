شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، منافذها، اليوم، الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار صرف السلع التموينية المدعمةن لبقالين التموين، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، صمن مقررات شهر يوليو الجارى

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وكانت الهيئة العامة للسلع التموينيةن بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد اعلنت عن طرح مناقصة عالمية لشراء 55 ألف طن زيت طعام لطرحه للمواطنين على البطاقات ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، على أن يتم فحص العروض والبت فيها، حيث تعد تلك المناقصة الأولى فى العام المالى الجديد .

كما تعاقدت الوزارة خلال الفترة الماضية علىشراء 114 ألف طن أرز أبيض، لرفع الرصيد الاستراتيجى من سلعه الأرز، وأن الكميات المتعاقد عليها سيتم طرحها بمنافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيتى وبقالى التموين.