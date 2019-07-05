شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح حكم الوضوء بالعدسات لاصقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يصح وضوء من يضع عدسات لاصقة؟ .. سؤال ورد لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء رد المركز كالآتى: إن غَسل داخل العينين غير مشروع في الوضوء؛ لأنه لا يُعد من الوجه.

وتابع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: "جاء في المُغني لابن قدامة في غَسل داخل العينين: "... وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَسْنُونٍ فِي وُضُوءٍ وَلَا غُسْلٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَفْعَلْهُ، وَلَا أَمَرَ بِهِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ..."وعليه: فالوضوء مع وجود العدسات اللاصقة صحيح.