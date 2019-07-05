شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم : ترقية أكثر من 2000 معلم مساعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، أنه صدر القرار الوزارى لترقيه أكثر من 2000 معلم مساعد وهو الآن قيد التوزيع على المديريات.
جاء ذلك ردا على تساؤلات بعض المعلمين على أحد جروبات الواتس آب.
وجاءت تساؤلات المعلمين حول تثبيت باقى معلمى الـ500 معلم بأسوان حيث إن زملائهم تم تثبيتهم من شهر مايو بأقدمية 28 أبريل ونحن الآن فى شهر يوليو.
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