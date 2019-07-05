شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع يشملها التأمين الاجتماعى بالقانون الجديد.. أبرزها الشيخوخة والبطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة. وفى هذا الإطار، ينص مشروع القانون على أن يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية:

1 - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. Advertisements 2 - تأمين إصابات العمل. 3- تأمين المرض. 4 - تأمين البطالة. 5 - تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 أنواع يشملها التأمين الاجتماعى بالقانون الجديد.. أبرزها الشيخوخة والبطالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.