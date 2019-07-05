شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. المرور تغلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيًا لإنشاء كوبرى مشاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، منذ قليل، إغلاق جزئى لطريق "القاهرة – إسكندرية" الزراعى، وذلك لاستكمال إنشاء كبارى مشاة، مع انتشار الخدمات المرورية فى محيط الأعمال.



وتنسق إدارة المرور مع الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لتنفيذ أعمال إنشاء 3 كبارى مشاة معدنية بمحافظة القليوبية، ومن ضمنها كوبرى أبو سنة المار أعلى خط السكك الحديد، وستقوم الشركة برفع الباكية المعدنية لكوبرى مشاة أبو سنة مع تدعيم المنطقة بالخدمات والأوناش.

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وتستلزم الأعمال ارتكاز الونش على طريق إسكندرية الزراعى، مع بعد منزل الطريق الدائرى اتجاه قليوب، فى الاتجاه القادم من ميدان المؤسسة اتجاه قليوب، واستقطاع حارة مروية من الطريق مع تسير الحركة فى 2 حارة اخرى عرض الطريق.



وستكون تلك الأعمال اليوم الجمعة 5 يوليو من الساعة الواحدة صباحًا حتى 3 صباح من ذات اليوم، مع تعيين الخدمات اللازمة ووضع العلامات الإرشادية.