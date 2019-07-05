شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوط القطارات الجديدة بعد إعادة تشغيلها × 14 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة السكة الحديد العمل بالجداول الجديدة لتشغيل القطارات 2019/ 2020، حيث يستمر العمل بها حتى نهاية يونيو المقبل، وشملت جداول تشغيل العام الجديد إعادة تشغيل بعض القطارات على الخطوط المختلفة.

ويقدم ”الخليج 365” فى 14 معلومات كل ما تريد معرفته عن القطارات التى جرى إعادة تشغيلها:

1ـ القطارات التى جرى إعادة تشغيلها تبلغ 34 قطارا.

2ـ هذه القطارات سبق إيقافها لاعتبارات أمنية أعقاب ثورة 30 يونيو بجانب عدم وجود جدوى اقتصادية من تشغيل بعضها.

3ـ القطارات المعاد تشغيلها على خطوط الوجهين القبلى والبحرى بما فيها الطوالى والفرعى والضواحى.

4ـ إعادة تشغيلها جاء بناء على رغبة بعض الركاب ومطالبهم.

5ـ تضم 4 قطارات على خط القاهرة ـ ايتاى البارود والعكس وهى 665 و674 و681 و692.

6ـ تضم 5 قطارات على خط القاهرة ـ الزقازيق ـ المنصورة ـ الصالحية والعكس وهى 330 و177 و178 و1418 و393.

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7ـ تشمل قطارى رقمى 142 و1111 على خط الواسطى ـ الفيوم وسيتم تشغيل 142 و141 أيام الجمع والعطلات الرسمية.

8ـ تشمل 4 قطارات على خط أبو قير بالإسكندرية وهى 4048 و4062 و4055 و4069.

9ـ تشمل قطارى رقمى 974 و975 على خط القاهرة ـ اسيوط والعكس.

10ـ تشمل 4 قطارات على خط الإسماعيلية ـ السويس والعكس وهى 103 و109 و106 و112.

11ـ تشمل 4 قطارات على خط المنصورة ـ المطرية والعكس وهى 203 و211 و206 و214.

12ـ تشمل إعادة تشغيل قطار خدمات على خط معهد وردان.

13ـ تشمل 4 قطارات على خط أسوان ـ السد العالى والعكس وهى 1030 و1031 و1032 و1033.

14ـ تشمل إعادة تشغيل قطارى رقمى 512 و529 على خط منوف ـ القاهرة والعكس.