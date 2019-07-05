شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مختار، المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، أن المبادرة الرئاسية "نور حياة" تستهدف مكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر، وتسهدف تقديم الخدمة الطبية بشكل مميز.

وتابع "مختار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "نستهدف فى المرحلة الأولى الكشف الطبى على 147 ألف مواطن، و660 ألف طالب".

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وذكر أنه سيتم استهداف 11 محافظة في المرحلة الأولى، وتباعًا سيتم إضافة باقى المحافظات، مضيفًا: "نستهدف من المبادرة إجراء المسح الطبى على 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ في المرحلة الابتدائية".

وأشار إلى أن ضعف النظر يتسبب فى عدم التحصيل دراسيًا، متابعًا: "نقوم بالكشف على الطلاب ونوفر النظارات مجانًا، ونقوم بعمل توعية إرشادات لأولياء الأمور".