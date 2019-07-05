شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تقرير "اقتصادية البرلمان" بشأن تعديلات الحكومة على قانون الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمُقرر مناقشته والتصويت عليه خلال الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المُقبل.

وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم الأحد 14 من أبريل سنة 2019 إلى لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك لدراسته وإبداء الرأى فيه، وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

Advertisements

ونظرت اللجنة مشروع القانون المشار إليه، وعقدت 6 اجتماعات لنظره، وقد حضر الاجتماعات ممثلون عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعن قطاع التشريع بوزارة العدل، والبنك المركزى، ووزارة قطاع الأعمال، ووزارة التجارة والصناعة.