شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بمدينة أسوان لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب فى 6 مناطق بمدينة أسوان لمدة 12 ساعة، بدءاً من مساء اليوم الجمعة.
وذكرت الشركة فى بيان لها، بأنه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد وتركيب محابس بمحطة مياه فريال، الأمر الذى سيؤدى إلى قطع المياه عن مناطق: "وسط المدينة، عباس فريد، أطلس، النفق، شرق البندر، بمدينة أسوان"، وضعف المياه ببقية المناطق، وذلك من الحادية عشر مساء اليوم الجمعة، وحتى الحادية عشر ظهر غد السبت، وعلى المناطق المذكورة تدبير احتياجاتها من المياه خلال تلك الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بمدينة أسوان لمدة 12 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.