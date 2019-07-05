شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بمدينة أسوان لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب فى 6 مناطق بمدينة أسوان لمدة 12 ساعة، بدءاً من مساء اليوم الجمعة.

وذكرت الشركة فى بيان لها، بأنه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد وتركيب محابس بمحطة مياه فريال، الأمر الذى سيؤدى إلى قطع المياه عن مناطق: "وسط المدينة، عباس فريد، أطلس، النفق، شرق البندر، بمدينة أسوان"، وضعف المياه ببقية المناطق، وذلك من الحادية عشر مساء اليوم الجمعة، وحتى الحادية عشر ظهر غد السبت، وعلى المناطق المذكورة تدبير احتياجاتها من المياه خلال تلك الفترة.