شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: فرش 1000 شقة للأسر الفقيرة بتكلفة 30 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الأوقاف، عن بروتوكول تعاون توقعه مع وزارة التضامن الاجتماعى، تقوم بموجبه الأوقاف، بفرش 1000شقة بتكلفة 30 مليون جنيه، تخصص للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وقالت الأوقاف، فى بيان لها مساء الخميس، إنه سيتم التنفيذ بمعرفة وزارة التضامن، وفقًا للبروتوكول الذى سيتم توقيعه فى هذا الشأن، ويتم تنفيذه بواقع 200 شقة شهريًا بداية من أغسطس 2019.

وأكدت الوزارة، أن المشروع يأتى فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن خلال الدور الاجتماعى المتنامى لوزارة الأوقاف فى خدمة المجتمع ورعاية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، ومن خلال النقلة النوعية فى تنمية موارد الوزارة الذاتية وتوظيفها فى تحقيق أغراضها ومقاصدها الشرعية والوطنية وخدمة المجتمع.