شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الاجتماعى:2.7 مليون مواطن صرفوا المعاش بالزيادة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن زيادات المعاشات بدأ بالفعل، حيث أشارت التقارير إلي أن هناك ما يقارب الـ2,7 مليون مواطن قاموا بتقاضى معاشهم بالزيادة الجديدة، بقيمة تقدر بـ3,5 مليار جنيه.

وقال، "سعودى" خلال حوارهمع الإعلامي "حمدي رزق" ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شركة تكنولوجيا المعلومات عملت على إصدار كروت الكترونية خاصة بكل أصحاب المعاشات، حتى يتمكنون من صرف معاشاتهم في أي وقت، من خلال ماكينات الصرف المتواجد بكافة الأماكن العامة، أو مراكز الصرف الخاصة بالمعاشات.

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وذكر أن هناك مجموعة من الهيئات العاملة على دفع تلك المعاشات للمواطنين مثل البريد والبنوك، منوها إلي أنهم أصدروا كروت إلكترونية للمعاشات من شركة تكنولوجيا المعلومات، والتي تعمل في نفس الوقت على إدارة المنظومة الخاصة بالمعاشات.

وأوضح أن ذهاب أصحاب المعاشات للبريد والبنوك كل شهر، هو ناتج لبساطة بعض المواطنين وعجز البعض عن استخدام الكروت الإلكترونية والتعامل مع التكنولوجيا.