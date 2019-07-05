شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المتاحف للأفارقة بنفس أسعارها بمناسبة كأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الآثار السماح بدخول الجماهير الأفريقية الشقيقة متاحف مصر وكافة المناطق السياحية بنفس الرسوم المالية المقررة للمصريين وذلك بمناسبة كأس الأمم الأفريقية ورئاسة مصر للإتحاد الأفريقي و تطبيق القرار حتى نهاية العام الجارى.

وأبدى مسئولو وزارة الآثار المصرية سعادتهم بتواجد أعداد كبيرة من الأجانب فى مصر لحضور بطولة الأمم الأفريقية مؤكدين أن مصر أبهرت العالم فى حفل قرعة البطولة بمنطقة الأهرامات ثم تنظيم أفضل نسخة للبطولة.

جاء ذلك خلال احتفالية خاصة للوزراء والسفراء الأفارقة على هامش بطولة الأمم فى مسرح القلعة برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

انتهت مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالى، ليكتمل عدد الفرق المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المواجهات المثيرة فى دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق مساء الجمعة المقبل، حيث جاء جدول المباريات كالتالى..

الجمعة 5 يوليو

المغرب × بنين - السادسة مساء – استاد السلام

أوغندا × السنغال – التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى

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نيجيريا × الكاميرون - السادسة مساء – استاد الإسكندرية

السبت 6 يوليو

مصر × جنوب أفريقيا - التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى

الأحد 7 يوليو

مدغشقر × الكونغو الديمقراطية - السادسة مساء – استاد الإسكندرية

الجزائر × غينيا - التاسعة مساء – استاد الدفاع الجوى

الاثنين 8 يوليو

مالى × كوت ديفوار - السادسة مساء – استاد السويس الجديد

غانا × تونس - التاسعة مساء – استاد الإسماعيلية

وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل أى هدف فى ٣ مباريات.

تأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل فى ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضا.