وزيرة الثقافة في بيروت لإعادة افتتاح فرع هيئة الكتاب بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

وصلت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مساء الخميس، إلى العاصمة اللبنانية (بيروت) لإعادة افتتاح فرع الهيئة العامة للكتاب بلبنان، وكان في استقبالها بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت السفير نزيه النجاري سفير مصر بلبنان.

وأعرب النجاري، عن سعادته باستعادة مصر - ممثلة في وزارة الثقافة - لفرع الهيئة العامة للكتاب بشارع الصيداني في منطقة الحمراء برأس بيروت بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات والذي يعاد افتتاحه غدا الجمعة بعد تطويره وإعادة تأهيله.

وأكد النجاري أن مصر استعادت أحد شريان الفكر والثقافة الهامة في قلب بيروت، التي تعد مركزا لوجيستيا لصناعة الكتاب والثقافة.

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من جانبها أشادت وزيرة الثقافة بالجهود الدبلوماسية لسفارة مصر بلبنان والسفير نزيه النجاري والتواصل الدائم والفعال مع وزارة الثقافة.

ومن المنتظر أن تعقد وزيرة الثقافة عدة لقاءات - خلال الزيارة - مع مجموعة من المسئولين الثقافيين والناشرين العرب ورئيس جامعة بيروت لتفعيل عددا من المشروعات الثقافية التي تخدم الجانبين.

يذكر أن فرع الهيئة المصرية العامة للكتاب فى بيروت تأسس عام 1967 حيث كانت لبنان منطقة لوجيستية هامة للثقافة والفنون وبعد اندلاع الحرب عام 1975 تم تدميره وانتقل الى مقر جديد يضم دورين ومخزن للكتب.