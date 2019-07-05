بعد مرضها.. ريهام سعيد تنشر فيديو جديد: "الحياة صعبة ولازم نكافح" ​

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو على صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، لداعية إسلامي أمريكي يتحدث عن قسوة الحياة وكيف تتخذ قرارات وتثق في قدراتك ومواهبك وأفكارك لمواجهة الصعاب.

وعلقت "ريهام"، على المقطع "الحياة صعبة ولازم نكافح فيها"، وتفاعل المتابعين مع تعليق ريهام متمنين لها الشفاء العاجل.

يذكر أن الصفحة الرسمية لبرنامج ريهام سعيد "صبايا"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كشفت تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لها بعد إعلان إصابتها ببكتيريا في الوجه.

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وذكرت الصفحة عبر منشور الأحد الماضي، أن "ريهام أصيبت بميكروب في وجهها، وأكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب".

وأضافت: "يتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها".

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