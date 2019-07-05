السيسي يبحث مع ترامب هاتفياً تسوية الأزمة الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الخميس، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي بحث مع "ترامب"، موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار ليبيا ومساندة الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب.
وأضاف راضي، في بيان له الخميس، أن الاتصال شمل التباحث حول العلاقات الثنائية والاستراتيجية للبلدين ودعم التعاون بينهما، فضلًا الملفات الإقليمية ذات الرؤى المشتركة، وعلى رأسها الأزمة الليبية.
وشدد الرئيس السيسي- خلال الاتصال- على دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني واحترام سيادته.
كما وجه الرئيس، التهنئة للرئيس ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة.
من جانبه، أكد "ترامب"، أهمية تسوية الأزمة الليبية وحلها لما تمثله من تهديد للمنطقة بأثرها.
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