مصر | مصرع طفلة غرقا في العياط.. "مفتاح شقتها" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع طفلة غرقا في العياط.. "مفتاح شقتها" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت طفلة داخل احدي ترعة بمركز العياط، حال محاولتها، إلتقاط مفتاح منزلها، بعد سقوطه منها بالترعة، ما أسفر عن مصرعها غرقا، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بلاغا من شرطة النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من انتشال جثة طفلة، من مياه احدي الترع بنطاق المركز.

وعلى الفور انتقل العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، وتبين أنها جثة أماني فرج 13 سنة، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، وبفحص الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية.

وتوصلت التحريات إلى أنه حال سيرها بالطريق، سقط منها مفتاح منزلها بالترعة، ومحاولتها إلتقاطه، إختل توازنها، وسقطت بالترعة، ما أسفر عن مصرعها غرقا.

وبسؤال والدها أكد صحة التحريات، ولم يتهم أحد ونفي وجود شبهة جنائية في وفاتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.