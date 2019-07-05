شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تجهيز 36 مدرسة جديدة بتكلفة 177 مليون جنيه في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم افتتاح 36 مدرسة جديدة بمدن وقرى المحافظة بتكلفة قدرها 177 مليون جنيه، تتضمن إنشاء مدارس جديدة، فضلًا عن أعمال الإحلال الجزئي أو الكلى أو توسعة بعض المدارس وإضافة مبانٍ جديدة داخل المدارس، دون التأثير على مساحتها.

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وأكد أن الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من الأولويات التى تراعاها المحافظة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة.

وأضاف المحافظ أن عدد المدارس التي تم الانتهاء منها وجاهزة للافتتاح بلغت 36 مدرسة بـ 423 فصلًا مدرسيًا، تكلفت 183 مليونًا و925 ألف جنيه، وأن عدد المدارس الجاري العمل بها في خطة 2017-2018، هي 4 مدارس بـ 79 فصلًا مدرسيًا بتكلفة 52 مليونًا و910 آلاف جنيه، وعدد المدارس الجاري العمل بها في خطة 2018-2019 48 مدرسة بـ 683 فصلًا مدرسيًا بتكلفة 343 مليونًا و480 ألف جنيه، لافتًا إلى أن عدد المدارس التي تم طرحها كأولوية أولى بلغت 21 مدرسة وتم تسليم المواقع وبدء العمل ضمن المدارس الجاري العمل بها ضمن خطة 2018-2019 بإجمالي عدد المدارس 69 مدرسة وتم اعتمادها، ومتبقٍ 48 مشروعًا، مؤكدًا أن افتتاح المدارس الجديدة من شأنه الحد من الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعليم وتقليل الفترات، مما يعود بالفائدة المباشرة على التعليم بالمحافظة.

وأشار، خلال الاجتماع الذى عقده بحضو الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، وهالة النواصرة، مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، إلى أن مديرية التربية والتعليم ستنظم مؤتمرًا، الأسبوع المقبل، لربط مدارس التعليم الفني بالمصانع ووحدات إنتاجية بالمدارس، وذلك بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع، لافتًا إلى أهمية التعليم الفني، وتحويل المدارس الفنية «الصناعية والزراعية والفندقية» إلى مدارس منتجة، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة بالتمريض بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب.