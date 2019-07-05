شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد النوبي بأسوان يشكر السيسي لإعادة الحقوق لأصحابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه عبدالفتاح حسن، رئيس الاتحاد النوبي بأسوان، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على العمل في إعادة الحقوق لأصحابها وإعطاء تعويضات لأهالي النوبة.

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وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن أزمة النوبة بدأت منذ 117 عامًا، وتداولت الحكومات الكثيرة ولم ترجع الحقوق المشروعة لأبناء النوبة، ولكن بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي يتم الآن إعطاء تعويضات للمتضررين من أهالي النوبة.

وأشار رئيس الاتحاد النوبي بأسوان إلى أن بعض أهالي النوبة رفضوا التعويضات المالية وطالبوا بالحصول على قطعة أرض ومنزل بجوار البحيرة في أسوان على ضفاف النيل، كما أن الأسماء التي تم حصرها وهي 11716 شخصًا ليس العدد كاملًا، مضيفًا: «الأسامي اللي وقعت أكتر من اللي موجودة، الكلام ده كان في 1902 بس مكنش فيه ساعتها جداول أو دفاتر، وصعب أوي الواحد يدور على ورق من 1902».

وتابع: «حلم العودة أصبح حقيقة لأهل النوبة».