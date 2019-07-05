محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضي لواضعي اليد الجادين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل بكل حسم مع ملف استرداد أراضى الدولة وتنفيذ خطتها بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاكها والتصدى بكل حسم لأي تعديات ومنع كل من يحاول سلب أى شبر من أملاكها وفرض سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة، قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الاسماعيلية بتسليم الدفعة الخامسة من عقود التمليك لعدد من واضعى اليد الجادين الذين قاموا بسداد مقدمات رسوم التثمين لأراضيهم بنسبة الـ 25% من القيمة الإجمالية لثمن الأرض التى فى حوزتهم.

جاء ذلك فى مؤتمر موسع عقده المحافظ بحضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد، واللواء عادل أنور، مساعد مدير الأمن، والمقدم محمد سمير، المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار جمال عمار، المستشار القانونى للمحافظة، والمهندس جمال خلف، مدير عام حساب استصلاح الأراضى، وسعاد حامد، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، وفريق العمل من أعضاء اللجنة المختصة بالثمين والمعاينات والفحص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وبلغ إجمالى المساحات التى تم الانتهاء من تحرير عقودها فى الدفعة الخامسة 15 عقدًا بإجمالى مساحة 108 فدادين و8 قراريط و7 أسهم، بقيمة مالية إجمالية قدرها 8 ملايين و711 ألف جنيه، تم سداد مقدمات رسوم التثمين لها بنسبة 25% من قيمة ثمن الأرض.

كما تم تسليم خمسة عقود أخرى للأراضى المبانى بإجمالى مساحة قدرها 711 مترًا مربعًا.

وخلال مراسم تسليم العقود للمنتفعين، أكد المحافظ ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة لجميع واضعى اليد الذين تم إخطارهم بإنهاء إجراءات الثمين، وذلك لسرعة سداد نسبة الـ 25% المستحقة عليهم للجنة المختصة، حتى يتسنى تسليمهم عقود التمليك، ومن يتخلف عن الميعاد المحدد سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية معه.

محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضي لواضعي اليد

محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضي لواضعي اليد

محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضي لواضعي اليد

محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضي لواضعي اليد

محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضي لواضعي اليد