شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب أدوية بشرية قادمة من جدة بمطار برج العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية رقم 812 القادمة من جدة، اشتبه خالد منير وكريم محمد، مأمورا الفحص بالأشعة، ومحمود فيالة، بمكافحة التهرب الجمركى، وصلاح الدين مصطفى، بالأمن الجمركى، في الراكب «م. ا. ب» مصرى الجنسية، لملاحظتهم وجود أجسام معتمة عند تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY، وبالعرض على مصطفى العربى، مدير الجمرك، قرر تكليف لجنة جمركية لتفتيش أمتعته، حيث تبين وجود 20 عبوة دواء بشري مرقوم herceptin trastu24 mab بداخل كل علبة عدد ٢ أمبول به سائل شفاف اللون + ١ أمبول به مسحوق أبيض اللون صلاحيته حتى ٢٠٢٢/٧ وهى خاصة بعلاج الأورام، مخبأة وموزعة بحقائبه بين طيات ملابسه، وقدرت التعويضات المستحقة بـ280 ألف جنيه .

تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 34 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.