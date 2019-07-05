شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس يتفقد المستشفيات الجامعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه د. عادل حسن، مدير عام المستشفيات الجامعية، ود. نادر النمر، ود. خالد عطوة، نواب مدير عام المستشفيات، بجولة تفقدية بالمستشفيات الجامعية بجميع قطاعاتها للاطمئنان على سير العمل بالمنظومة الطبية وتسهيل كل العقبات لسرعة تنفيذ خطة البناء والتطوير ورفع البنية التحتية بالمنظومة، وذلك لصالح أهالى مدن القناة وسيناء.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس توفير كل سبل الدعم والمساعدة لجميع المرضى، وأهالي المرضى بجميع قطاعات المستشفيات الجامعية، ووجه رحمي بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمات بالمستشفى.

ووجه «رحمي» الشكر لكل أطقم الإدارة بالمستشفيات الجامعية على حسن التعاون والمجهود المبذول في مساعدة نجاح بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال أي حالات أو جراحات على مدار اليوم لتظهر مصر بالمستوى المشرف دائمًا.

رحمي يتفقد المستشفيات ىالجامعية

رحمي يتفقد المستشفيات ىالجامعية

رحمي يتفقد المستشفيات ىالجامعية