شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المنشآت بالقاهرة و٦ أكتوبر والعبور وبدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فرع جهاز شؤون البيئة بالقاهرة الكبرى بالتفتيش على 11 منشأة للتأكد من مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات والمعايير الواردة بقانون البيئة رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

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كما قام الفرع بعقد اجتماع تنسيقى مع ممثلى جهاز مدينة ٦ أكتوبر وهيئة التنمية الصناعية للمشاركة في تنفيذ حملات تفتيشية استباقية على عدد من المنشآت الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال تلك الفترة من العام والتى تتزامن مع موسم حصاد قش الأرز.

وبالمرور على عدد من المنشآت الصناعية، تم تحرير عدد من المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها لعدد من تلك المنشآت، بالإضافة إلى التنبيه على مرتكبي المخالفات البيئية بالتوجه للإدارة العامة للالتزام البيئى بوزارة البيئة للتقدم بخطة الإصحاح البيئى.

كما تم المرور على عدد من المنشآت الصناعية بمدينة العبور والمنطقة الصناعية الأولى بمدينة بدر للتأكد من مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات والمعايير الواردة بقانون البيئة رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.