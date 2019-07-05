شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: ٤ برامج جديدة بكلية الهندسة بالتعاون مع جامعة إيست لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، أن هناك ٤ برامج جديدة بالتعاون مع جامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة، على أن تمنح البرامج شهادة مزدوجة فى مجالات نظم الاتصالات والتصنيع والطاقة والميكاترونيات.

وقال عاشور، إن جميع برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية.

وعقد وفد من جامعة إيست لندن عدة جلسات بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الهندسة، مدير برامج الساعات المعتمدة، والدكتور ضياء خليل، وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال هاشم، مدير وحدة التطوير المستمر وتوكيد الجودة بكلية الهندسة.