شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في احتياطي يونيو بالمركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزى في نهاية يونيو الماضى طفيف، ليسجل نحو ٤٤.٣٥مليار دولار، حسمبا أعلن البنك على موقعه الإلكتروني عصر الخميس، مقابل نخو ٤٤.٢٨مليار في نهاية يونيو أي بزيادة نحو ٧ملايين دولار.

وقال مصدر مصرفى مطلع، إن الاحتياطى الأجنبي لكى البنك المركزي بمستواه الراهن يغطى مايزيد عن ٧ شهور.

على صعيد أخر أورد البنك المركزى في رسالة عبر تطبيق الواتس آب، أن محافظه لا يرغب في نشر مشاطرات بالصحف والمجلات في وفاة شقيقته التي وافاتها المنية اليوم، وتم تشييع جثمانها بعد صلاة الظهر عليها اليوم من مسجد مصطفى محمود.