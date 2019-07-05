شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يجتمع بقيادات الدولة ويوجه ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية.

السيسى يجتمع بقيادات الدولة ويوجه ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية

"الوزراء": مد مهلة إجراءات الحماية المدنية للكنائس والمبانى الخدمية 4 أشهر

الداخلية: فتح باب ستاد القاهرة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا من الساعة 12 ظهرًا

الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء Advertisements

أسعار الذهب اليوم الخميس 4-7-2019 فى مصر

"البترول" تعلن تحقيق كشف بترولي بمنطقة أبورديس وحفر البئر الاستكشافى سدرى 23

التعليم تعدل جدول امتحانات الدور الثانى لأولى ثانوى لتبدأ 21 يوليو الجارى

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة مصر فى التصنيف الأول قبل قرعة الإسماعيلى 2021

الإسماعيلى يخطر الجبلاية بعقوبات غياب متولى وبامبو وعواد عن التدريبات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.