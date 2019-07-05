شكرا لقرائتكم خبر عن دار كريستيز تبيع رأس تمثال توت عنخ آمون بـ 4 ملايين جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيع تمثال رأس توت عنخ آمون، فى دار كريستيز للمزادات العالمية فى لندن بمبلغ 4,7 مليون جنيه استرلينى.

وكان الإعلان عن المزاد أثار الغضب، وطلبت وزارة الآثار من الدار إلغائه من خلال مراسلات رسمية فى يونيو، وطالبت بوقف بيع كل القطع المصرية الأخرى خلال هذا المزاد الذى حددت كريستيز موعده فى 3 و4 يوليو الحالى، مع التشديد على أهمية الاستحصال على كل شهادات الاقتناء اللازمة لهذه القطع.

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وأصرت دار كريستيز، على أن عملية البيع تتم بصورة قانونية، وتخطط لبيعه ضمن مقتنيات أخرى فى يوليو المقبل، وقالت: "إن رأس التمثال عرضت على نطاق واسع، وأبلغنا السفارة المصرية كى تكون على علم بعملية البيع"، ورغم المطالبات الرسمية بأن تقدم الدار ما يثبت أنه قد نقل من مصر بصورة قانونية، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.