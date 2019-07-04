شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق في كافتيريا نادي ساقلتة الرياضي و6 منازل بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخمدت، اليوم الخميس، قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج حريقًا نشب في كافتيريا النادى الرياضى و6 منازل بمدينة ساقلتة، ونجم عنه إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق، واحتراق محتويات الكافتيريا، والمنازل الستة، وعدد من أشجار النخيل.

تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطارا بالحريق من مركز شرطة ساقلتة، فانتقل إلى مكان البلاغ العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وعلاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، و6 سيارات إطفاء، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين من المعاينة والفحص أن الحريق نشب في كافتيريا النادى الاجتماعي بنادي مدينة ساقلتة الرياضي، وامتد لأشجار النخيل المزروعة بحديقة النادي، وبفعل الرياح وتطاير الشرر امتدت النيران إلى 6 منازل مجاورة، وتم إخماد النيران وأصيب 6 أشخاص بحالات اختناق وجرى إسعافهم على الفور، والتهمت النيران محتويات الكافتيريا، ومحتويات المنازل الستة من فرش وأثاث ومنقولات.

تم إخطار الأدلة الجنائية للانتقال وبيان سبب الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.