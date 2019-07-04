شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي: الإصلاحات الاجتماعية كلفت الدولة 28 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن الإصلاحات الاجتماعية لأصحاب المعاشات كلفت خزانة الدولة 28 مليار جنيه.

وأضاف سعودي، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة المصرية أعلنت عن حزمة إصلاحات في شهر إبريل الماضي لخدمة المواطن المصري بتكلفة إجمالية 60 مليار جنيه ومن ضمنهم المعاشات التي تكلف الدولة 28.1 مليار جنيه بواقع 50%.

وكشف محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه تم إصدار القانون 74 لسنة 2019 بزيادة المعاشات وتضمن العديد من الأحكام من ضمنها وضع حد أدنى للمعاش مقداره 900 جنيه، بنسبة زيادة 15% وبحد أدنى 150 جنيهًا وحد أقصى 832.5 جنيه، وسوف يستفيد منه كل شخص صاحب معاش قبل 1 يوليو 2019.