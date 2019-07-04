شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس توقع اتفاقية تعاون مع جامعة شيكاغو الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة عين شمس اتفاقية تعاون مع جامعة شيكاغو الأمريكية، وذلك في ضوء رؤية الجامعة لمواكبة التطور العلمى والتواجد على المستوى العالمى في كل المجالات، حيث تتضمن الاتفاقية تعاونًا بين جامعتي عين شمس وشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية في مجالات البحوث والتعليم.

وقال الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن هذا التعاون يأتى ضمن برنامج «ساويرس» لتقديم منح دراسية لطلاب كلية التجارة بالجامعة للدراسة بجامعة شيكاغو لمدة عام كامل في مجال التمويل والاقتصاد والتى قد تمتد لمرحلة الدراسات العليا، مؤكدًا ضرورة التوسع في مجالات التعاون بين جامعة عين شمس وكل من مؤسسة ساويرس وجامعة شيكاغو الأمريكية لتضم العديد من كليات الجامعة الأخرى.

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وأضاف الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة، أنه تم قبول 4 طلاب من أبناء الكلية بالفرقة الثالثة بمرحلة الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، للحصول على هذه المنحة والسفر لاستكمال دراسة السنة الرابعة في إحدى الجامعات الأمريكية.

كما أشارت الدكتورة هيام وهبة، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، إلى أنه طبقًا للبنود التي تم الاتفاق عليها، فقد تم اختيار 15 طالبًا، وهم أوائل الدارسين وفقًا للمعدل التراكمي، وقد تم عقد لقاء تعريفى لهم بالشروط والمتطلبات.

ومن خلال مجموعة من الاختبارات والمقابلات الشخصية واجتيازهم لشرط اللغة المطلوب للدراسة في جامعة شيكاغو، تم اختيار ٤ طلاب، ومن المقرر أن يدرس الطلاب الأربعة عام دراسة كاملًا يشتمل على دراسة ١٢ مقررًا علميًا تعادل بعضها مقررات الفرقة الرابعة في تخصصى التمويل والاقتصاد، علمًا بأن هذه المنحة سوف تتيح لهؤلاء الطلاب دراسة بعض المقررات على مستوى الدراسات العليا، بالإضافة إلى الدخول في برامج تدريبية داخل الجامعة وخارجها.

يذكر أن جامعة شيكاغو مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم، ويلتحق بها حاليًا أكثر من 16 ألف طالب وطالبة في كليات وبرامج متعددة في مختلف مجالات الفنون والعلوم وإدارة الأعمال، وغيرها من التخصصات المختلفة.