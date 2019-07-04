شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنشاء محطة تحلية مياه البحر فى العريش.. وتشغيلها 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت الشركة المنفذة لمشروع محطة التحلية المقرر إنشاؤها فى مدينة العريش فى شمال سيناء، أمس، تجهيز الأعمال الخاصة بالمشروع، وقال المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه تم توقيع عقد إنشاء المحطة مع الحكومة، الشهر الماضى، بعد مناقصة دولية، شاركت فيها العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.
وأضاف، فى مؤتمر صحفى، أمس، أن الشركة تستخدم فى تنفيذ المحطة أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية فى مجال تحلية المياه، لإنتاج مياه تتميز بجودة عالية طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، ما يضمن حصول المواطنين على مياه شرب صالحة بجودة عالية، وحماية خطوط المياه من التآكل والتلف، ما يوفر على المدى البعيد فى تكاليف إجراء الصيانة الدورية لعناصر البنية التحتية للمشروع، واستخدام أحدث التقنيات لتوفير استهلاك الطاقة، موضحاً أن سعة المحطة تبلغ 100 ألف متر مكعب من مياه الشرب عالية الجودة يومياً، وستصبح جاهزة للعمل عام 2021. وأوضح مدور أن منطقة شمال سيناء تعتمد بشكل أساسى منذ زمن بعيد على المياه الجوفية، لكن مع ارتفاع درجة حرارة الأرض وتناقص مخزون المياه الجوفية، كان الحل النموذجى الحصول على مصادر مياه بديلة مثل تحلية مياه البحر.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء إنشاء محطة تحلية مياه البحر فى العريش.. وتشغيلها 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.