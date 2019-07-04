شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنشاء محطة تحلية مياه البحر فى العريش.. وتشغيلها 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الشركة المنفذة لمشروع محطة التحلية المقرر إنشاؤها فى مدينة العريش فى شمال سيناء، أمس، تجهيز الأعمال الخاصة بالمشروع، وقال المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه تم توقيع عقد إنشاء المحطة مع الحكومة، الشهر الماضى، بعد مناقصة دولية، شاركت فيها العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى، أمس، أن الشركة تستخدم فى تنفيذ المحطة أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية فى مجال تحلية المياه، لإنتاج مياه تتميز بجودة عالية طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، ما يضمن حصول المواطنين على مياه شرب صالحة بجودة عالية، وحماية خطوط المياه من التآكل والتلف، ما يوفر على المدى البعيد فى تكاليف إجراء الصيانة الدورية لعناصر البنية التحتية للمشروع، واستخدام أحدث التقنيات لتوفير استهلاك الطاقة، موضحاً أن سعة المحطة تبلغ 100 ألف متر مكعب من مياه الشرب عالية الجودة يومياً، وستصبح جاهزة للعمل عام 2021. وأوضح مدور أن منطقة شمال سيناء تعتمد بشكل أساسى منذ زمن بعيد على المياه الجوفية، لكن مع ارتفاع درجة حرارة الأرض وتناقص مخزون المياه الجوفية، كان الحل النموذجى الحصول على مصادر مياه بديلة مثل تحلية مياه البحر.