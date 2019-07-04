شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا في المركز الـ301 للجامعات الحديثة بـ«التايمز البريطاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة صُنفت ضمن أفضل الجامعات العالمية التي يرجع تاريخ إنشائها إلى أقل من 50 عامًا، طبقًا لتصنيف التايمز البريطاني الشهير للجامعات، واحتلت المركز الـ301 مكرر، طبقًا لتصنيف عام 2019.

كما احتفظت الجامعة بمكانها ضمن أفضل 500 جامعة بالعالم في مجال العلوم الصيدلية بتصنيف شنغهاي العريق للجامعات المتميزة.

وأضاف «عبدالنبي» أن جامعة المنيا لأول مرة في تاريخها تحتل هذه المكانة العالمية وتدخل ضمن هذه التصنيفات، نتيجة للجهود المتميزة التي تبذلها الجامعة في دعم باحثيها وحثهم على النشر الدولي، وتنامي دور أساتذة الجامعة في النشر الدولي لأبحاثهم في كبرى المجلات العلمية ذات تأثير عالٍ، وتطوير المنظومة البحثية بالجامعة بالمعامل والأجهزة العلمية الحديثة.

يذكر أن تصنيف التايمز البريطانى يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات التعليم من حيث البيئة التعليمية والتدريس، والبحث من حيث حجم الأبحاث المنشورة ودخل المؤسسة من البحث العلمى وسمعتها وعدد الورقات البحثية السنوية لها، والاستشهادات بأبحاث الجامعات وعدد الاقتباسات مما تنتجه الجامعات سنويًا، والعلاقات والتنوع الدولي من خلال نسبة المدرسين الدوليين مقارنة بعدد الطلاب، وأخيرًا دخل المؤسسة ومكانتها بالصناعة والنشاط الاقتصادي ونقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع.