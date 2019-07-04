شكرا لقرائتكم خبر عن فريق التدخل السريع بمحافظة الغربية ينقذ مُسنًّا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، بأنه في استجابة سريعة لبلاغ ورد لفريق التدخل السريع بالغربية، قام الفريق بالتحرك لإنقاذ مُسنّ مريض تجاوز 61 عامًا ويدعى «ش. م. ف» من المحلة الكبرى، توجه بشكواه إلى قناة الدلتا، حيث تبين أنه كان تاجرًا للفاكهة واضطرته ظروف مرضه الشديد إلى إنفاق كل ما يملك على العلاج منذ أربع سنوات وأصبح حاليًا غير قادر على مصاريف الحياة وليس له مأوى، وبناء عليه قام الفريق بإيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لتوفير كل أوجه الرعاية الصحية والنفسية والخدمات المختلفة.

ويأتى فريق التدخل السريع، إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعى، لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، ونجح الفريق في اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التي تشرف على إدارة دور رعاية وتمت زيارتها بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم في توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528)، أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين على الهاتف الخاص بالفريق (01095368111)، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.