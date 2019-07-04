شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تناقضات أردوغان.. عمرو عبدالحميد: أين حُمرة الخجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سخر الإعلامي عمرو عبدالحميد، من مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتناقضة، حيث ذكر أنه خلال زيارة أردوغان للصين أدلى بتصريح طريف من نوعه، وعادة ما يُتحفنا أردوغان بتصريحات طريفة، ولكن موقف أردوغان من الأقلية المسلمة من الأتراك في سنجان الصينية أوضحت مدى تناقضه.

وأضاف «عبدالحميد»، خلال برنامجه «رأي عام»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن أردوغان قال خلال زيارته الرسمية للصين، أمس: «أقلية الأيغور الأتراك تعيش حياة سعيدة في منطقة سنجان الصينية»، في حين أن وزارة الخارجية التركية أصدرت بيانًا في 9 من فبراير الماضي، ذكرت فيه «سياسة العنف التي تتبعها السلطات الصينية مع أقلية الإيغور الأتراك في منطقة سنجان الصينية، تمثل عارا كبيرا على البشرية».

وأوضح الإعلامي أن أردوغان تاجر بدماء الأقليات، وهذا التناقض في تصريحاته لا يراها محبوه ويتغافلون عنها، موجهًا حديثه لأردوغان: «أين حُمرة الخجل».