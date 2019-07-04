شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن إجراءات وشروط التقدم لاختبارات القدرات للقبول بكلية الفنون الجميلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عن إجراءات التقدم لاختبارات القدرات للعام الدراسي 2019/ 2020 والتي تقام بمقر الكلية، خلال الفترة من السبت المقبل حتى ٢٠ يوليو الجاري.

Advertisements

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن اختبارات القدرات هي فرصة هائلة للطلاب للتعبير عن موهبتهم الحقيقية وقدراتهم الفنية من خلال التنافس في اختبار عادل قادر على إبراز المواهب الجادة التي يمكنها الالتحاق بالكليات الفنية المتخصصة التابعة لجامعة حلوان، فهي مقياس مهم لأداء الطلاب وقدرتهم على التواجد بالكلية والنجاح في اجتياز المقررات الدراسية بها بناءً على موهبة وقدرة فنية عالية.

وأوضح الدكتور سيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة، أن إجراءات اختبارات القدرات بالكلية تتم من خلال الدخول على موقع مكتب التنسيق الإلكتروني، ثم اختيار نوع اختبارات القدرات المتاحة (فنون جميلة – فنون) (فنون جميلة- عمارة) وطباعة استمارة البيانات المحددة بها نوع الاختبار والتوجه بها إلى مقر الكلية، حيث سيحصل الطالب على بطاقة ائتمان مدفوعة مقدمًا من البنك الأهلي من مقر الكلية ويتم تفعيلها بواسطة البنك ثم التوجه لأقرب فرع للبنك الأهلي المصري لإيداع الرسوم المقررة وهي 400 جنيه، بالإضافة للرسوم البنكية لكل اختبار، ثم التوجه مرة أخرى للكلية لسداد الرسوم المذكورة من خلال ماكينة الدفع الإلكتروني، الموجودة بالكلية وتسلم إيصال السداد، وسيتم تحديد موعد اختبار القدرات بعد السداد من خلال مكتب التنسيق، مع مراعاة ضرورة سداد الرسوم المقررة.

وتشمل اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة (فنون) على اختبار تصميم واختبار رسم واختبار ذكاء ومعلومات عامة، أما اختبار قسم (عمارة) فيضم اختبار الرسم المعماري، اختبار تاريخ العمارة واختبار ذكاء ومعلومات عامة للتخصص، مع ضرورة قيام الطالب بإحضار مجموعة من الأدوات المطلوبة وهي: أقلام رصاص بدرجاتها، ممحاة، أقلام فلوماست ملونة، أقلام خشبية ملونة، أدوات هندسية، مسطرة، مثلث، بَرْجَل، وعقب ظهور نتيجة الطالب يحتسب لائقًا عند حصوله على نسبة 70% من إجمالي تفاصيل توزيع الدرجات.