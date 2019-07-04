شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشراكة الأورومتوسطية تهنئ ساسولي بفوزه برئاسة البرلمان الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنّأت لجنة الشراكة الأورومتوسطية Coppem، ومقرها القاهرة، ديفيد ماريا ساسولى، لاختياره رئيسًا للبرلمان الأوروبي.

وقال المستشار عدلي حسين، رئيس اللجنة، عبر حسابه على «فيس بوك»، الخميس: «لجنة الشراكة الأورومتوسطية Palermo / Coppem تهنئ السيد / ديفيد ماريا ساسولي لاختياره رئيسًا للبرلمان الأوروبي»، معربًا عن أمله في أن يوفق رئيس البرلمان الجديد في مهام المنصب.

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كان البرلمان الأوروبي اختار الإيطالي ديفيد ماريا ساسولي رئيسًا جديدًا للبرلمان الأوروبي، حيث حصل على دعم 345 من إجمالي 667 من أعضاء البرلمان الأوروبي في الجولة الثانية من التصويت في ستراسبورج.

ويعتبر ساسولي، الذي فاز على ثلاثة مرشحين آخرين، من السياسيين الاشتراكيين وينتمي للحزب الديمقراطي في إيطاليا، وينحدر من مدينة فلورنسا الإيطالية، ويبلغ من العمر 63 عامًا، وهو صحفي تليفزيوني سابق، وعضو في البرلمان الأوروبي منذ عام 2009، حسب الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي.

وتحدث ساسولي قبل الانتخابات عن مسؤولية البرلمان تجاه جميع الناخبين الجدد الذين شاركوا في الانتخابات الأوروبية الأخيرة في مايو: «لقد منحونا تفويضًا، لأنهم يؤمنون بمؤسستنا، وهم يؤمنون بالديمقراطية وبالانتخابات الحرة. يجب ألا نخيب أملهم».

وعقب فوزه بالمنصب، وصف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه «مؤلم»، مضيفًا: «سيضمن البرلمان الأوروبي استقلال المواطنين الأوروبيين- فقط هم القادرون على تحديد تاريخهم».