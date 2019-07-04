شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ترميم سور مجرى العيون التاريخى بـ«فم الخليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الآثار، أمس، مشروع ترميم سور مجرى العيون فى القاهرة وتطوير المنطقة المحيطة به، وتفقد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية فى الوزارة، المنطقة الأثرية للوقوف على الإجراءات المتبعة لتجهيز الموقع وبدء العمل به، موضحا أن الأعمال بدأت من موقع مبنى مأخذ المياه الموجود فى منطقة فم الخليج المطلة على نهر النيل، وصيانة نماذج السواقى المقامة أعلى المبنى الذى كان مخصصا فى الماضى لرفع المياه من بئر المأخذ المتصل بنهر النيل إلى حوض التجميع بقناة المياه عبر قناطر سور مجرى العيون والممتدة من فم الخليج حتى ميدان السيدة عائشة، لترفع المياه إلى خزانات التجمع داخل القلعة عن طريق دواليب نقل المياه.

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وأضاف أن أعمال الصيانة نفذها عدد من الفنيين التابعين لمعهد الحرف الأثرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية فى الوزارة، وإزالة التعديات على السور والحرم الأثرى، وجار استكمال إزالتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من داخل الوزارة والأحياء التابعة لمحافظة القاهرة.

يُذكر أن سور مجرى العيون، المعروف باسم قناطر المياه، أنشأه السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى، ثم جدده السلطان الناصر محمد بن قلاوون تجديدا كاملا سنة 712 هـ- 1312 م، وأقام لها السلطان الغورى خلال حكمه مأخذا للمياه به ست سواقٍ بالقرب من مسجد السيدة عائشة، ولم يبق من القناطر العتيقة التى أنشأها صلاح الدين شىء سوى بقايا قليلة فى بداية المجرى من ناحية القلعة مواجهة لمسجد السيدة عائشة، وكان قد أعاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون بناءها كاملة على مرحلتين، وقد أنشأ خلالهما أربع سواقٍ على النيل بفم الخليج لرفع الماء من خليج صغير عند حائط الرصد الذى يعرف اليوم باسم إسطبل عنتر تجاه مسجد أثر النبى.

وتتكون عمارة القناطر من سور ضخم يمتد من فم الخليج حتى ميدان السيدة عائشة حتى القلعة، وقد بُنى هذا السور من الحجر النحيت، وتجرى عليه مجرى فوق مجموعة ضخمة من القناطر (العقود) المدببة، كانت تنتهى بصب مياهها فى مجموعة من الآبار الضخمة داخل القلعة، وفى عصر السلطان الغورى أقيم لهذه القناطر مأخذ مياه آخر به ست سواقٍ بالقرب من السيدة نفيسة لتقوية تيار المياه الواصلة منها إلى آبار القلعة.