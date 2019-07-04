شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يشيد بأعمال الحماية والبوابات الأمنية بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بأعمال التأمين والحماية والبوابات الأمنية بمداخل شرم الشيخ، وقال المحافظ إنه يشعر بالفخر والسعادة البالغة بهذه الأعمال المشرفة، مشيدًا بالشكل الفني والجمالي لتلك البوابات، وبرجال مصر الشرفاء الذين يعملون في تلك الأجواء شديدة الحرارة لإضافة صرح جديد يفتخر به كل مواطن مصري، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعمل من أجل المستقبل والأجيال المقبلة.

وكان المحافظ قام بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، تفقد خلالها البوابات بمدخل شرم الشيخ/ دهب، والبوابات بمدخل الرويسات.

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كما قام بتفقد أعمال استكمال إنشاء وتوسعة الطرق بمنطقة نبق وإنشاء محاور عرضية تصل فيلات عايدة بطريق السلام.

وتفقد المحافظ أيضًا أعمال تطوير منطقة راس كيندي، حيث تشهد إقامة كافيهات ومطاعم وقرية ريفية وبدوية وأعمال تجميل لتصبح مزارا عالميا أساسيا، إضافة للمزارات السياحية بالمدينة.

ورافق المحافظ، خلال جولته التفقدية، اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد مصطفى عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء.

محافظ جنوب سيناء يتفقد بوابات أمنية بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يتفقد بوابات أمنية بشرم الشيخ