شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيرى على مبادرة "كلنا واحد" بعد توفير السلع فى 690 فرع تجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المرحلة الجديدة من مبادرة "كلنا واحد" التى تنظمها وزارة الداخلية، لتوفير السلع الأساسية إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، وذلك بعد توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وذات جودة عالية فى 690 فرعا لكبري السلاسل التجارية والتي تصل تخفيضاتها إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقبال جماهيرى على مبادرة "كلنا واحد" بعد توفير السلع فى 690 فرع تجارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.