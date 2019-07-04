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شكرا لقرائتكم خبر عن منابر الجماعة تكذب بعضها.. شاهد كيف فضحت قناة إخوانية أكاذيب "الشرق"؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التناقض الشديد تعيشها قنوات الإخوان فى تركيا، تكشف عن التخبط الذى تشهده الجماعة، حيث أعلنت قناة الشرق الإخوانية التى يترأس مجلس إدارتها أيمن نور خبر عن محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، لتخرج قناة وطن التابعة لمحمود حسين الأمين العام للجماعة لتنفى هذا الخبر.
البداية كانت بقناة الشرق الإخوانية التى بثت عبر صفحتها خلال اليومين الماضيين، نبأ وفاة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى أحد المستشفيات التركية.
على الجانب الآخر خرجت الصفحة الرسمية لقناة "وطن" الإخوانية بخبر ينفى وفاة القائم بأعمال مرشد الإخوانية قائلة إن كل الأخبار التى نشرت بشأن وفاة محمود عزت عارية تمامًا عن الصحة.
الواقعة تكشف حالة التخبط الشديد التى وصلت إلى أن قنوات الإخوان تكذب بعضها، وتفضح الشائعات التى يروجونها عن بعضهم البعض.
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