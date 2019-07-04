شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفريق مهاب مميش.. وصلاة الجنازة من مسجد محمد كريم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الخميس، قبطان يحيى مميش شقيق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، عقب صلاة الجمعة بمسجد محمد كريم بالإسكندرية، وفقا لمصادر تحدثت لـ ”الخليج 365”. وسيقام العزاء بالإسكندرية يوم الأحد الموافق 7 يوليو بمسجد النصر، فيما سيقام بالقاهرة يوم الاثنين الموافق 8 يوليو، بمسجد المشير طنطاوى. Advertisements

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