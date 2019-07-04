شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب موريتانيا يغادر مطار القاهرة بعد خروجه من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، بعثة منتخب موريتانيا، بعد الخروج من دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.

وأوضحت مصادر، أن فريق من العلاقات العامة استقبل المنتخب الموريتانى بالمطار، وإنهاء إجراءات السفر الخاصة لأفراد البعثة، فيما حرص المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، على وداع المنتخب.

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وكانت منتخبات ناميبيا وكينيا وتنزانيا غادروا، مطار القاهرة الدولي، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتم إنهاء إجراءات سفرهم من قبل فريق من علاقات عامة شركة ميناء القاهرة الجوي.