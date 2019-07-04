الصحة: فحص 89 ألفا و287 امرأة في 9 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، فحص 89 ألفا و287 امرأة في 9 محافظا تشملها المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية والمنعقدة تحت شعار (100 مليون صحة) وذلك منذ انطلاق المبادرة في الأول من يوليو الجاري.

والمحافظات التسعة هي: بورسعيد والإسكندرية والقليوبية والبحيرة والفيوم وجنوب سيناء ودمياط ومطروح وأسيوط.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي الدكتور خالد مجاهد - في بيان صادر عن الوزارة مساء اليوم - أن اليوم الرابع للمبادرة الرئاسية شهد إقبالا كثيفا من المترددات، حيث تم فحص 30 ألفا و877 امرأة في اليوم الرابع للمبادرة ضمن إجمالي ما تم فحصهم، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف فحص 30 مليون امرأة مصرية لمن هنَّ فوق سن الـ18 عاماً، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلاً عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأضاف المتحدث أن المرحلة الأولى تستمر على مدار شهري يوليو وأغسطس وتستهدف فحص حوالي 8 ملايين و700 ألف امرأة مصرية، وتبدأ بعدها المرحلة الثانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وتغطي محافظات "القاهرة، السويس، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، شمال سيناء والبحر الأحمر"، وتنتهي الحملة بالمرحلة الثالثة وتستمر خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وتغطي محافظات "الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنيا، قنا والوادي الجديد".

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وأشار إلى أنه تم تدريب عدد من الفرق الطبية على طرق إجراء الكشف من خلال شرح عملي على أيدي عدد من أساتذة وخبراء الأورام، موضحاً أن إجمالي عدد الفرق الطبية في المرحلة الأولى بلغ 1321 فريقاً، ويشمل كل فريق 4 أفراد يتمثل في 2 تمريض وطبيبة ومثقفة صحية، كما تم تحديد 1023 منشأة صحية للمشاركة في المبادرة في محافظات المرحلة الأولى.

وفيما يتعلق بأماكن المسح، أشار متحدث الصحة إلى أنه يمكن معرفة أقرب مركز مسح لمكان الإقامة ومراكز العلاج من خلال إدخال اسم المحافظة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.100millionseha.eg، والذي يتضمن أيضاً معلومات عن الحملة والتوعية وكيفية إجراء الفحص الذاتي.

وأوضح أنه تم إطلاق الخط الساخن 15335 للتواصل مع الجمهور، كما أنه يمكن ملء استمارة على الموقع تستقبل المقترحات والشكاوى تتضمن الاسم ورقم الموبايل والمحافظة والمركز، في إطار توفير آليات تواصل سريعة مع السيدات المستهدفات من المبادرة.