رئيس "6 أكتوبر" يناقش مع المستثمرين سبل مواجه التحديات بالمناطق الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

ناقش المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسئولي جهاز المدينة، خلال لقاء نظمته جمعية (مستثمري مدينة 6 أكتوبر)، سبل إزالة العقبات أمام المستثمرين خاصة في المناطق الصناعية، كما بحثوا فرص الاستثمار، وذلك بحضور عدد من المستثمرين والقيادات التنفيذية بالمدينة.

وصرح رئيس الجهاز - خلال كلمته - بأنه تم إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لرفع المخلفات المتراكمة على الطرق والمحاور الرئيسية والمناطق الشاغرة بالمدينة، وتم البدء في التنفيذ، ومن المستهدف أن يتم رفع جميع المخلفات الموجودة بالمناطق الصناعية في أسرع وقت لزيادة فرص الاستثمار بالمدينة، كما أنه جار تقسيم المناطق الصناعية لطرح عقدي نظافة لمواكبة متطلبات العمل بتلك المناطق، كما أنه يتم تحرير محاضر للمصانع المخالفة لقوانين الصرف الصناعي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد أخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعي الخاص بالمصانع، لتوفيق أوضاعها طبقاً للمواصفات المنصوص عليها بالقوانين المعنية.

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وبالنسبة لأعمال صيانة الطرق بالمناطق الصناعية، أفاد رئيس الجهاز - خلال كلمته - بأنه يجرى طرح أعمال الصيانة للطرق للحفاظ عليها وتسهيل عملية نقل المنتجات والمواد الخام من وإلى المصانع.

وأشار الشربيني إلى أن جهاز المدينة لديه محطتين لإنتاج الكهرباء، وجار إنشاء محطة جديدة لتلبية احتياجات المدينة من الكهرباء، ومواجهة ظاهرة الانقطاع بالإضافة إلى استكمال أعمال الإنارة بالطرق وجار عمل كافة الإصلاحات بلوحات وأكشاك الكهرباء.

وبالنسبة لإنتاج المياه، أكد رئيس الجهاز أنه تم تكليف إحدى الشركات بتنفيذ محطة ثالثة لتأمين احتياجات المدينة من المياه، كما أنه جار العمل لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي، لمعالجة مخلفات الصرف الصناعي لإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات وشركة الغاز الطبيعي لتجاوز العقبات التي تواجه المستثمرين والمواطنين بالمدينة، مضيفاً أنه يتم الإعداد لطرح تنفيذ وحدة صحية ومركز لعلاج الحروق ونقطة إطفاء.