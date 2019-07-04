وزير الآثار يدعو مؤسسات الدولة لاجتماع طارئ لمناقشة بيع "توت عنخ آمون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

دعا وزير الآثار، اللجنة القومية ‏للآثار المستردة للانعقاد بشكل طارئ أول الأسبوع المقبل برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات كل من وزارات: الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية ‏بالدولة، لمناقشة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع ‏آثار مصرية بالخارج.

وأكد الوزير، في بيان له الخميس، أن أجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ إي إجراء لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت وبصرف النظر عن وقت خروجها و لوحتى منذ عشرات السنين.

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وقال الوزير إن مصر ستستكمل سياستها التي تنتهجها منذ سنوات عديدة لاسترداد الآثار المصرية، والتي أثمرت عن استرداد آلاف القطع الآثرية من ١٥ دولة خلال السنوات القليلة الماضية بالطرق الدبلوماسية والقانونية وطبقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وكانت وزارتي الآثار والخارجية خاطبتا صالة ‏مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع ‏الآثرية المصرية المهربة، والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر ‏في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة. ‏

يشار إلى أن صالة مزادات كريستيز بلندن، شهدت يومي ٣ و ٤ يوليو الجاري، بيع رأس تمثال "توت عنخ آمون".