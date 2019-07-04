نقيب المحامين يتقدم بمذكرة لمحافظ الأقصر ضد رئيس مدينة أرمنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
تقدم سامح عاشور نقيب المحامين، الخميس، بمذكرة إلى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بشأن تعسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت مع أحد المحامين أثناء تأديته لعمله، مؤكدًا رفضه شكلًا ومضمونًا ما تعرض له، مطالبًا باتخاذ اللازم تحقيقًا للقانون وحفظًا لرسالة المحاماة والمحامين.
وكان إبراهيم محمد رشوان، المحامي بالأقصر، تقدم اليوم بشكوى إلى محافظ الأقصر ضد عبدالله عاشور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالمحافظة، لما بدر منه من سلوك سيئ تجاهه أثناء ممارسة عمله.
وجاء في المذكرة، التي حملت شكوى المحامي ضد رئيس الوحدة المحلية، ما تعرض له الأول من الثاني من ارتكاب أفعال تمثل التعدي على محام، أثناء أداء وظيفته.
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