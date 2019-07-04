خطأ كارثي ووعي أمني.. كواليس حريق بفندق العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة نزلاء فندق شهير بمنطقة العجوزة؛ إثر نشوب حريق في غرفة بالطابق العاشر، مساء الخميس.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من فندق بمنطقة المهندسين.

دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي، ولدى وصول القوات، تبين عمل نظام الإنذار فأغرقت المياه غرف النزلاء.

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وتبين بالفحص نشوب الحريق بغرفة شاغرة في الطابق العاشر، وأنها متاخمة لـ6 وحدات باور تكييف، فتستقبل الهواء الساخن، وحدث انصهار لبعض الأسلاك الكهربائية بداخلها نتج عنه ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق.

وتمكنت رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى الغرف المجاورة، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده مرة ثانية.

لم يغادر رجال الحماية المدنية الفندق بعد انتهاء مهمتهم، عمد بعضهم إلى فحص معايير السلامة والأمن بالغرف، وكانت المفاجأة وقوع إدارة الفندق في نفس الخطأ وتحديدا غرفة بالطابق الـ11 مواجهة لنظام طرد التكييفات "6 وحدات باور"، تُستخدم في تخزين السجاد.

ووجه اللواء "صادق" بتهوية الغرفة بعد اكتشاف ارتفاع درجة الحرارة بالداخل، مما ينذر بوقوع حريق مماثل لما وقع في الطابق الأسفل.